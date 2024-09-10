В "Дії" запустили онлайн-брак — Минцифры

10 сентября 2024, 14:15

Вице-премьер-министр Михаил Федоров рассказал, что в приложении можно пройти полный цикл бракосочетания — от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства.

Здесь же можно решить, хотите ли изменить фамилию, оставить свою или взять двойную.



Весь процесс бракосочетания займет около 30 минут, свидетельство сразу появится в "Дії," бумажная версия поступит по почте.



Более того, по словам Федорова, в "Дії" даже можно сделать предложение руки и сердца.



"Благодаря браку онлайн военные и пары, которые находятся далеко друг от друга, смогут пожениться, несмотря на обстоятельства, расстояние между городами или даже странами", — отметил Федоров.