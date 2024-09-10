Китайская лаборатория могла выпустить смертельный вирус - Daily Mail

10 сентября 2024, 15:15

Как пишет издание, речь идет о «высокоразвитом» штамме полиомиелита, который мог «обрести свободу» в 2014 году.

Новое сенсационное исследование предполагает, что этот штамм полиомиелита, которым заразился 4-летний мальчик во время более масштабной вспышки вирусного заболевания в китайской провинции Аньхой, на «99 процентов» идентичен варианту полиомиелита, который хранился в 200 милях от него в Уханьском институте вирусологии.Исследователи из французского Института Пастера не могут с уверенностью сказать, откуда возник этот штамм, получивший название «WIV14». Но они настаивают на том, что «необходимо изучить» две возможности — включая вероятность того, что полиомиелит WIV14 возник в самом институте в Ухане.По данным ВОЗ ООН, в прошлом году в Афганистане, к западу от Китая, было выявлено 125 положительных образцов полиомиелита, а в 2024 году зарегистрировали еще 34 случая. Кроме этого, в 2022 году полиомиелит вновь появился в США: вирус был обнаружен в сточных водах более 70 раз во время тестирования в Нью-Йорке.