17 сентября 2024, 13:45

Googlegram: Як ми підвищуємо рівень обізнаності молоді в Україні щодо ШІ

Зі стрімким розвитком штучного інтелекту (ШІ або AI) та машинного навчання, як ніколи важливо, щоб молоді люди розуміли, як це впливає на їхнє життя, яку роль це відіграватиме в їхньому майбутньому та які можливості це надає.

Саме тому сьогодні ми раді повідомити, що Google.org надає фінансування фонду Raspberry Pi Foundation для розширення доступу в Україні до Experience AI – освітньої програми, створеної спільно з Google DeepMind.

В Україні Фонд Raspberry Pi Foundation співпрацюватиме з громадською організацією EdCamp Ukraine – найбільшою спільнотою освітян в країні. EdCamp Ukraine стане першим локальним партнером, з яким Raspberry Pi Foundation працюватиме в рамках розширення своєї діяльності за підтримки Google.org. Планується виділити понад 400 000 доларів США з метою охопити більш як 40 000 молодих українців за допомогою цієї ініціативи.

EdCamp Ukraine також допоможе створити індивідуальні локалізовані версії ресурсів програми. Локалізація є важливою для культурної відповідності, доступності та залучення учнів, як і навчання для вчителів і забезпечення підтримки з боку батьків.

Філіпп Колліган, виконавчий директор Raspberry Pi Foundation: “Ми раді вітати EdCamp Ukraine у нашій глобальній мережі партнерів Experience AI у Європі, на Близькому Сході та в Африці. Працюючи разом з EdCamp Ukraine, ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб озброїти вчителів навичками, необхідними для впевненого навчання штучному інтелекту, гарантуючи, що це буде цікавим і актуальним для їхніх учнів. Завдяки партнерству ми прагнемо забезпечити, щоб понад 40 000 молодих людей в Україні розвинули фундаментальне розуміння технологій ШІ та ролі, яку вони можуть відігравати в їхньому житті”.

Олександр Елькін, Голова Ради ГО “ЕдКемп Україна”: “В Україні не лише молодь, а й учительки і вчителі зацікавлені у вивченні штучного інтелекту та прагнуть професійного розвитку у цій темі. Тож ми віримо, що технології допоможуть зростати як учнівству, так і вчительству. Саме тому ми щасливі співпрацювати з Raspberry Pi Foundation, підтримуваної Google.org, щоб дати більше можливостей українській молоді і педагогам поліпшити їх знання і навички роботи з ШІ та направити цей потенціал на створення позитивних соціальних змін”.

З моменту запуску у квітні 2023 року, програма Experience AI стала доступною для освітян у 130 країнах. Навчальна програма зосереджена на структурованій навчальній подорожі, етичних міркуваннях, реальних прикладах і рольових моделях, а також культурно релевантному контенті для залучення учнів з різних верств до розуміння штучного інтелекту та його відповідального використання. Raspberry Pi Foundation та Google DeepMind продовжують розробляти додаткові ресурси, зокрема три нові уроки з фокусом на безпеці штучного інтелекту.

Нові матеріали включають:

ШІ та ваші дані: Допомога молодим людям замислитися над тим, які дані вони вже надають ШІ-програмам у своєму житті, і як поширеність інструментів ШІ може змінити спосіб захисту їхніх даних.

Медіаграмотність в епоху штучного інтелекту:  Висвітлення способів використання інструментів ШІ  для поширення дезінформації та того, як ШІ-програми можуть допомогти боротися з оманливими твердженнями.

Відповідальне використання генеративного ШІ: Надання молодим людям можливості замислитися над своїми обов'язками при використанні генеративного штучного інтелекту та їхніми очікуваннями від розробників, які випускають ШІ-інструменти.

Цей проєкт є частиною ширшого фінансового зобов'язання у розмірі 10 мільйонів доларів США, наданого Google.org  Raspberry Pi Foundation для подальшого розширення програми Experience AI у Європі, на Близькому Сході та в Африці

Raspberry Pi Foundation створює нові партнерства для розгортання програми в 16 нових країнах та 13 нових мовах у Європі, на Близькому Сході та в Африці, зокрема в Україні, з метою охопити понад 2 мільйони молодих людей.


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