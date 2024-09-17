Googlegram: Як ми підвищуємо рівень обізнаності молоді в Україні щодо ШІ

17 сентября 2024, 13:45

Зі стрімким розвитком штучного інтелекту (ШІ або AI) та машинного навчання, як ніколи важливо, щоб молоді люди розуміли, як це впливає на їхнє життя, яку роль це відіграватиме в їхньому майбутньому та які можливості це надає.



Саме тому сьогодні ми раді повідомити, що Google.org надає фінансування фонду Raspberry Pi Foundation для розширення доступу в Україні до Experience AI – освітньої програми, створеної спільно з Google DeepMind.



В Україні Фонд Raspberry Pi Foundation співпрацюватиме з громадською організацією EdCamp Ukraine – найбільшою спільнотою освітян в країні. EdCamp Ukraine стане першим локальним партнером, з яким Raspberry Pi Foundation працюватиме в рамках розширення своєї діяльності за підтримки Google.org. Планується виділити понад 400 000 доларів США з метою охопити більш як 40 000 молодих українців за допомогою цієї ініціативи.



EdCamp Ukraine також допоможе створити індивідуальні локалізовані версії ресурсів програми. Локалізація є важливою для культурної відповідності, доступності та залучення учнів, як і навчання для вчителів і забезпечення підтримки з боку батьків.



Філіпп Колліган, виконавчий директор Raspberry Pi Foundation: “Ми раді вітати EdCamp Ukraine у нашій глобальній мережі партнерів Experience AI у Європі, на Близькому Сході та в Африці. Працюючи разом з EdCamp Ukraine, ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб озброїти вчителів навичками, необхідними для впевненого навчання штучному інтелекту, гарантуючи, що це буде цікавим і актуальним для їхніх учнів. Завдяки партнерству ми прагнемо забезпечити, щоб понад 40 000 молодих людей в Україні розвинули фундаментальне розуміння технологій ШІ та ролі, яку вони можуть відігравати в їхньому житті”.



Олександр Елькін, Голова Ради ГО “ЕдКемп Україна”: “В Україні не лише молодь, а й учительки і вчителі зацікавлені у вивченні штучного інтелекту та прагнуть професійного розвитку у цій темі. Тож ми віримо, що технології допоможуть зростати як учнівству, так і вчительству. Саме тому ми щасливі співпрацювати з Raspberry Pi Foundation, підтримуваної Google.org, щоб дати більше можливостей українській молоді і педагогам поліпшити їх знання і навички роботи з ШІ та направити цей потенціал на створення позитивних соціальних змін”.

З моменту запуску у квітні 2023 року, програма Experience AI стала доступною для освітян у 130 країнах. Навчальна програма зосереджена на структурованій навчальній подорожі, етичних міркуваннях, реальних прикладах і рольових моделях, а також культурно релевантному контенті для залучення учнів з різних верств до розуміння штучного інтелекту та його відповідального використання. Raspberry Pi Foundation та Google DeepMind продовжують розробляти додаткові ресурси, зокрема три нові уроки з фокусом на безпеці штучного інтелекту.



Нові матеріали включають:



ШІ та ваші дані: Допомога молодим людям замислитися над тим, які дані вони вже надають ШІ-програмам у своєму житті, і як поширеність інструментів ШІ може змінити спосіб захисту їхніх даних.



Медіаграмотність в епоху штучного інтелекту: Висвітлення способів використання інструментів ШІ для поширення дезінформації та того, як ШІ-програми можуть допомогти боротися з оманливими твердженнями.



Відповідальне використання генеративного ШІ: Надання молодим людям можливості замислитися над своїми обов'язками при використанні генеративного штучного інтелекту та їхніми очікуваннями від розробників, які випускають ШІ-інструменти.



Цей проєкт є частиною ширшого фінансового зобов'язання у розмірі 10 мільйонів доларів США, наданого Google.org Raspberry Pi Foundation для подальшого розширення програми Experience AI у Європі, на Близькому Сході та в Африці



Raspberry Pi Foundation створює нові партнерства для розгортання програми в 16 нових країнах та 13 нових мовах у Європі, на Близькому Сході та в Африці, зокрема в Україні, з метою охопити понад 2 мільйони молодих людей.