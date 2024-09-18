Треть военной продукции французских компаний из Украины "идет" в Армению

30% производимых французскими компаниями в Украине комплектующих для военной техники, а также дронов, передается Армении.
Об этом сообщает азербайджанское информагентство APA, со ссылкой на западные диписточники. Отмечается, что уже произведена отправка первых грузов.
По словам источников, несмотря на то, что целью вышеупомянутого проекта, находящего под непосредственным контролем Минобороны Франции, заявлена поддержка Украины в войне с РФ, часть производимых деталей поставляется в Армению.
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