27 сентября 2024, 11:45

Бундестаг согласился выделить ВСУ дополнительно около €400 млн

"Бундестаг сегодня согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на €400 млн. Это позволит закупить дополнительные средства ПВО, танки, беспилотники, боеприпасы и запасные части, что позволит эффективно усилить украинские вооруженные силы в защите своей страны", — заявили в немецком правительстве.

