30 сентября 2024, 12:15

В США мужчину оштрафовали на $6 млн за телефонные звонки голосом Байдена

Стив Крамер совершал звонки избирателям штата Нью-Гэмпшир, используя технологию клонирования голоса на основе искусственного интеллекта и подмену номера абонента, и призывал их не участвовать в первичных президентских выборах в штате.



Комиссия по связи впервые наложила штраф на Крамера в мае, но он так и не отреагировал. Теперь он должен выплатить штраф в течение 30 дней, в противном случае его дело будет передано в министерство юстиции США.

