17-річні українці мають стати на облік через додаток "Резерв+" або ТЦК

2 октября 2024, 12:15

Відповідний законопроект Уряду 12076 зареєстровано у Верховній Раді.

Пропонується виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти щороку зобов'язані подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.Натомість подання відомостей про себе покладається на призовника. Якщо особа цього не зробить, доведеться сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.Стати на облік 17-річні громадяни муситимуть самостійно з 1 січня до 31 липня.Також Уряд пропонує — брати жінок, які добровільно пройдуть базову військову службу — на військовий облік військовозобов’язаних.