Сравнение новой и б/у техники: что выгоднее?

3 октября 2024, 12:10

Гаджеты в хорошем состоянии можно найти не только в магазинах электроники, но и на вторичном рынке. Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы покупки новой и подержанной техники и расскажем, на что нужно обращать внимание при выборе подходящего устройства.

Состояние — очевидный плюс модели — идеальный внешний вид и совсем новенькая внутренняя начинка. Такие гаджеты не имеют следов износа, что исключает необходимость ремонта в ближайшее время.

Современные технологии — многие ждут старт продаж устройств, чтобы испробовать передовые функции, которыми оснащен гаджет. Так, за день до старта продаж телефона iPhone 15 сотни людей выстроились в очереди в торговых центрах в Дубаи.

Гарантия — получение поддержки при поломке устройства является неотъемлемой частью покупки в сертифицированном магазине.

Преимущества б/у техники

• Доступная цена — подержанные гаджеты в среднем стоят на 25-60% дешевле, чем новые.

• Большой выбор — на вторичном рынке вы найдете как актуальные, так и редкие, уже снятые с производства модели.

• Готовность к работе — бу устройства в большинстве случаев продаются с уже настроенной операционной системой, в отличии от 80 % новых из магазинов.

• Экологичность — продлевая жизнь гаджету, вы осознанно заботитесь об окружающей среде, которая ежегодно загрязняется электронными отходами, содержащими свинец и ртуть.

Совет: покупайте бу устройства в специализированных центрах. Компания "ЦСервіс" — отдел бу Цитрус представляет широкий выбор подержанной электроники. Покупать здесь не только выгодно, но и безопасно — клиент получает гарантийное обслуживание девайса от 30 до рекордных 60 дней. Возможен возврат и обмен товара.

Недостатки новой техники

Высокая цена

Новое устройство стоит в 2–3 раза дороже бу техники с одинаковыми характеристиками, особенно на старте продаж.

Отсутствие выгоды при перепродаже

Покупка новой техники с целью перепродажи — нерациональное решение. Стоимость такой модели на рынке быстро падает и продать ее по близкой от первоначальной цены уже не выйдет.

Недостатки б/у техники

Распространенное мошенничество

Преимуществ покупки бу техники много, однако высок риск наткнуться на мошенников, продающих изношенные устройства. Обращайте внимание на рейтинг продавца и требуйте личной встречи для проведения проверки.

Во время короткого тестирования бу гаджета сложно выявить незаметные внешне неисправности, как например, поврежденную материнскую плату или изношенную оперативную память.

Что важно учитывать при выборе?

Цель покупки

Определите предназначение гаджета. Если девайс необходим на время — покупка б/у техники наиболее оптимальное решение.

Подержанная модель идеально подойдет для выполнения повседневных задач в учебе и работе с офисными приложениями. Выбирать стоит среди моделей возрастом от 2 до 4 лет.

Как новую, так и бывшую в использовании продукцию лучше покупать в сертифицированном магазине. Вы получите не только необходимую модель гаджета, но и гарантию подлинности и работоспособности гаджета.

В случае с подержанными гаджетами — это обязательный пункт. Перед покупкой визуально осмотрите устройство. Даже незначительные вмятины могут быть связаны со скрытыми повреждениями. К примеру, сколы и белые пятна на экране указывают на испорченный дисплей в бу смартфоне или ноутбуке.

Протестируйте функционал устройства:

• работу портов (USB, HDMI и аудио разъемов);• функциональность динамиков и микрофона (для проверки сделайте несколько коротких звонков или запись голоса на диктофон);• качество фото- и видеосъемки;• работу сенсоров.

Уделите больше времени на выявление возможных скрытых проблем. Например, протестировать состояние аккумуляторного блока в бу ноутбуках можно с помощью бесплатных утилит Battery Care и AIDA64. Через Crystal Disk Info проверяют, рабочий ли жесткий диск.

Покупать новое или подержанное устройство — решать вам. Экономия при покупке б/у техники впечатляет, такая сделка представляется более выгодной при условии, что продавец надежный, а гаджет — в отличном состоянии.