У Рівному в 2025 році запровадять електронний квиток для громадського транспорту

Виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян повідомив, що електронний квиток запровадять спочатку в комунальному транспорті.
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