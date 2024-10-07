7 октября 2024, 8:15

У Рівному в 2025 році запровадять електронний квиток для громадського транспорту

Виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян повідомив, що електронний квиток запровадять спочатку в комунальному транспорті.
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