10 октября 2024, 9:45

В Турции заблокировали геймерскую платформу Discord

Об этом сообщил глава Минюста Турции, Тунч.



По его словам, решение было принято после расследования, выявившего использование платформы для "вымогательства, пропаганды насилия и сексуальных домогательств".



8 октября Discord был также заблокирован в РФ за нарушение требований законодательства.

