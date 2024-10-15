Новый мобильный модем ZTE F30Pro

15 октября 2024, 8:15

Высокоскоростная модель стандарта Wi-Fi 6 c двумя USB-разъемами, раздающая интернет на 16 устройств и пропускающая пакеты VPN.



По характеристикам это обновленная версия знакомой рынку модели MF79N, лишенная антенны и поддержки SMS и USSD, но наделённая дополнительным USB-разъемом и еще рядом опций.

Модем F30 Pro поддерживает стандарт Wi-Fi 6, который работает на 50% быстрее, чем предыдущее поколение. Устройство позволяет подключать к сети Интернет до 16 пользователей. Высокоскоростное подключение 150 МБ к сетям 4G и LTE поддерживает большое количество частот.Одно из главных преимуществ модема ZTE F30Pro – наличие разъемов USB-A (что ценно в случае подключения к старым устройствам) и USB-C.Для запуска работы устройства не нужны драйверы – модем определяется как сетевая карта в Windows и Mac. Модем пропускает пакеты VPN, но при этом клиент должен быть установлен на компьютере или смартфоне.Сценарии использования модема:Установить сим-карту, подключить модем к компьютеру и выход в интернет открыт.Можно подключить его к зарядному устройству или мобильному аккумулятору и получить частную точку доступа в интернет. Он развернет сеть Wi-Fi.Или подключить кабелем к планшету и будет доступ в интернет.