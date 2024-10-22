Эстония хочет установить на водной границе с РФ буи с лезвиями

22 октября 2024, 14:15

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) намерен испытать плавучее оборудование для борьбы с нелегальными попытками нарушить границу со стороны РФ.

Из 338-километровой эстонско-российской границы только 135 км проходят по суше, и пограничные воды постоянно пытаются преодолеть нарушители, отмечает ERR. В частности, это происходит на реке Нарва и на системе Чудско-Псковских озер.



PPA изучил опыт других стран и решил испытать у себя два способа борьбы с нарушением водной границы: цепочку буев и плавающий забор на понтонах. Испытания начнутся в 2025 году, на это ведомство выделит €1 млн. Пилотный проект рассчитан на три года.



Цепочку буев собираются разместить в воде, они легко вращаются, их не ухватишь и "перелезть их невозможно", утверждают в Эстонии. Заместитель гендиректора PPA Вейко Коммусаар заявил, что система построена таким образом, что не даст преодолеть ее и лодкам, потому что от плавсредств "мало что останется".



В очень сложных местах есть устройства с режущими лезвиями, подчеркнул он.



Установить преграды эстонские пограничники хотят на участках, где проще пересечь границу. Целью испытаний также будет выяснить, как оборудование ведет себя в условиях зимы и быстрого течения.