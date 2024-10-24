PWA приложения для арбитража трафика

24 октября 2024, 7:08

По своему определению PWA-приложения представляют собой обычные веб-сайты. Для пользователей данные приложения выглядят как обычные, но на самом деле страница открывается как отдельная страница в браузере. В результате данный формат приложений максимально подобен обычным. Чтобы еще больше соответствовать формату обычных приложений PWA также располагаются в магазинах, для установки на операционные системы смартфонов.

Существует ряд причин, когда применение приложений подобного типа становится необходимостью в области арбитража трафика. Перед обычными видами классических приложений PWA имеют значительные плюсы, особенно в связках прелендинговых и лендинговых страниц для увеличения конверсии.

Хочешь быть в курсе как же всё-таки создать хорошее и доходное PWA-приложение? Совместно с AffCommunity мы подготовили статью и рассказали все фишки по ссылке.

Основными преимуществами приложений PWA является наличие следующих факторов:

присутствие постоянных пуш-уведомлений;

все аспекты становятся полностью кастомизированными;

можно реализовать SEO-продвижение;

нет проверок и модераций, отсутствуют баны;

не требуется постоянно обновлять;

размер достаточно маленький, установка быстрая.

При минимальных условиях такие приложения способны жить вечно. Такой специалист - как арбитражник выделяет для себя больше плюсов, чем минусов в применении приложений PWA.

Отрицательные стороны связаны с тем, что необходимо производить настройку страницы Вlack Page, а также необходима детальная проработка Вайт Пейдж. Если вы ищете надежное решение, обратитесь к сервису Money Safe. Их вайты эффективно обходят любые запреты рекламных платформ, что экономит ваше время и увеличивает доход.

Также необходимо учитывать и другой отрицательный фактор, как менее высокую и динамичную конверсию, чем у приложений формата WebView. Еще одним минусов является и отсутствие доступа к трафику InApp и к контролю на учетными записями пользователей.