Чем отличается сайт от лендинга: почему бизнесу необходимо и то и другое

31 мая 2018, 12:45

Лендинговая страница отличается от корпоративного сайта предназначением и структурой.

Лендинг представляет из себя независимую страницу, задача которой - кратко передать суть предложения компании и склонить посетителя к покупке. Сайт же имеет более сложную структуру, совмещая в себе иерархию страниц, а также расширенный спектр задач.

Веб-студия Business Site предоставляет услуги по созданию лендинговых страниц. Представители компании в блоге на своем сайте объясняют: “Лендинговая страница - это маркетинговый инструмент. В отличии от традиционного сайта, задача лендинговой страницы - призвать посетителя к конкретному целевому действию”.



Итого, лендинг - это страница с описанием конкретного товара, его главная цель - мотивировать человека к покупке. Он не имеет ничего общего с сайтом-визиткой, который содержит много дополнительной информации (о компании, других ее продуктах и прочее).

Структура лендинговой страницы

Фигурирующим фактором лендинговой страницы является оффер - совокупность всех выгод. Эта фраза или несколько фраз, которые дают посетителю понять:

на страницу какого товара или услуги он попал;

какую проблему покупка поможет ему решить.

Также обязательные элементы лендинга: демонстрация продукта/услуги (описание, изображения, видео и т.п.), преимущества бренда (почему человек должен купить именно у вас), социальные доказательства (портфолио, отзывы, статистика), кнопки призыва к действию (сделать заявку, заказать звонок и т.п.).

Дизайн лендинговой страницы

Оформление и информация лендинговой страницы должны быть понятными и простыми. Яркие и красочные страницы отвлекают клиента от важной цели: сосредоточится на товаре. Из-за этого пользователь вашей бизнес-страницы забудет зачем ее посещал.

Для оформления лендинговой страницы важно:

максимум два шрифта;

дизайна в стиле “минимализм”,

отсутствие объемного дизайна кнопок (ниже на фото пример).

Добавьте на страницу изображения, которые дополнят по смыслу информацию о товаре.

Корпоративный сайт - это веб-страница с описанием деятельности компании, ее структуры и перечня продуктов. Он содержит в себе множество разделов, описаний услуг и товаров, онлайн расчетов цен.



Представители веб-студии Business Site о корпоративных сайтах отзываются так: “Создание корпоративного сайта – услуга, которая требует от разработчиков веб-студии очень высоких компетенций. Так как корпоративный сайт - это лицо компании в интернете”.



Дизайн корпоративного сайта должен соответствовать имиджу и стилю вашей компании. А также выполнять такие функции:

Презентация общей информации о компании;

Поиск новых клиентов, сотрудников и партнеров компании;

Связь с клиентами и партнерами компании.

Что выбрать

Для успешного ведения бизнеса желательно обзавестись и лендинговой страницей и корпоративным сайтом. Сайт даст понимание о вашей компании, общую информацию о ней и вызовет доверие. Лендинг же позволит осуществлять продажи и даст клиенту возможность приобретать товар непосредственно с сайта.



Чаще всего лендинговые страницы являются частью сайта - в таком стиле оформляются страницы товаров или услуг. К примеру, главная страница сайта https://www.site2b.com.ua/ несет в себе информативную функцию: что за агентство, чем занимается и т.п. При этом страницы услуг (https://www.site2b.com.ua/sozdanie-lending-page или https://www.site2b.com.ua/create-corporate-site) выполнены в виде лендинга. Это позволяет с помощью рекламных инструментов привлекать клиента именно на лендинги и совершать продажи. Если же потенциальный клиент хочет подробнее узнать о компании, то он легко перейдет на главную страницу, в раздел "портфолио" или "блог", чтобы убедиться в компетентности членов команды.