Секреты успешного лендинга: что такое сайты-одностраничники

В большом разнообразии сайтов особое место занимают ресурсы-одностраничники. Они выступают в роли эффективного инструмента для повышения продаж, привлечения внимания пользователей к той или иной информации, рекламируют товар или услугу, используются для проведения акции. Каждая компания уделяет большое внимание продвижению в интернете и направляет максимум усилий на создание landing page.
Лендинг представляет собой:- одностраничный сайт, который разработан под определенное целевое действие (подписаться на рассылку, приобрести продукт со скидкой, получить промо-код);
- ресурс, где посетители получают сведения о товаре, услуге, акции и т.д. сразу, без необходимости перехода в другие разделы.
Ключевые компоненты эффективного лендинга
Привлечение внимания потенциальных клиентов – основное условие успешного одностраничника. Здесь играют определенную роль дизайнерские приемы – оригинальный дизайн, правильно подобранные цвета. Блок "Контакты" и главные кнопки "Купить", "Подписаться", "Принять участие" размещаются в важных местах и выделяются особым образом. Содержание текста также немаловажно. Информацию излагают кратко, но емко, содержательно, чтобы заинтересовать посетителей.
Всем своим содержанием и внешним видом landing page обязан направить возникший интерес даже случайных посетителей на выполнение целевого действия. В этом заключается смысл существования подобных веб ресурсов.Типы посадочных страниц
В зависимости от вида целевого действия маркетологи создали соответствующую классификацию лендингов.Продажа товара
Здесь клиент может приобрести конкретный товар из числа новинок или реализуемый с хорошей скидкой. Все его преимущества и характеристики, условия приобретения и доставки описаны в текстовом блоке. По сути, такой сайт являет собой карточку товара, только с расширенной презентацией и более убедительным призывом к покупке.
Сайты, предлагающие услуги
Такой вариант лендинга мало отличается от вышеописанного. Вместо продукции компания реализует с его помощью какую-то услугу – курсы английского языка, ногтевой сервис, обслуживание автомобиля, посещение фитнес центра. Традиционно излагаются все плюсы услуги, подталкивающие пользователей к принятию положительного решения.Ресурсы для подписки
Посадочные страницы для подписки работают по максимуму, поскольку клиенту не приходится ничего покупать или заказывать. Лендинги такого рода уговаривают посетителей оставить свои контактные данные, чтобы в будущем присылать новости, рассылку о проводимых акциях, скидках и т.д. В качестве подарка предлагают предоставить обучающие пособия в электронном виде, промо-коды и т.п.Продвижение бренда
Новой торговой марке сложно пробиться среди многочисленных конкурентов, поэтому лучшим способом заявить о себе станет разработка лендинга. Его задача – познакомить аудиторию с компанией, а если речь идет о продвигаемом товаре – с положительными характеристиками и преимуществами покупки.
Нередко брендовые одностраничнки создаются под новинки – автомобили, смартфоны, ноутбуки. Даже известные марки, не нуждающиеся в рекламе, прибегают к подобного рода маркетинговым приемам. Специалисты разрабатывают лендинги отдельно для каждого региона и добиваются максимальной конверсии.Кому доверить создание?
Посадочная страница с технической точки зрения делается быстро и легко, но что касается наполнения, без профессиональной помощи не обойтись. Даже самая мелкая деталь, тщательно продумывается, иначе возможные покупатели покинут мини-сайт и больше никогда не зайдут на него.
Чтобы создать лендинг, который будет работать и приносить результат, разработчики используют целый ряд приемов.- Один ресурс – одно предложение
Не стоит использовать одностранички сразу для нескольких рекламный кампаний, товаров и прочего. Внимание посетителей рассеется, и они не выберут ничего из предложенного. Не рекомендуется с продажей товара объединять подписку на новости. Лучше реализовать этот момент на корпоративном ресурсе или в интернет-магазине.- Правильный дизайн
От дизайнера зависит многое. Слишком яркий и броский внешний вид отвлечет от главного. Пока человек будет рассматривать многочисленные изображения, читать вычурные шрифты, он пропустит важное. Сдержанность, лаконичность, гармония цветовой гаммы сделают свое дело: информация будет принята.- Текст для людей
Тестовое содержимое – наиважнейшая часть. Информацию не только оптимизируют для поисковиков – делают уникальной, вставляют ключи, но и пишут для читателей. То есть слова должны быть убедительными, понятными и передавать всю суть коммерческого предложения.
Автор приводит аргументы, мотивирующие к покупке товара, регистрации на сайте и т.д., описывает выгоду, убеждает, а в самом конце призывает выполнить определенное действие. Используется повелительное наклонение – так удается стимулировать посетителей. В нижней части страницы хорошо смотрятся отзывы благодарных клиентов.Заключение
Вывод очевиден: вэб студия лучше всего справиться с разработкой одностраничника. Маркетологи, копирайтеры, дизайнеры и программисты с большим опытом работы гарантированно справятся с поставленной задачей.
Пока фрилансеры-любители, чьи услуги могут показаться привлекательными из-за низкой цены, только разбираются в вопросе, что такое landing page, профессионалы своего дела работают на благо вашего бизнеса и создают эффективные посадочные страницы.