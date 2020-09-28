Секреты успешного лендинга: что такое сайты-одностраничники

28 сентября 2020, 14:54

В большом разнообразии сайтов особое место занимают ресурсы-одностраничники. Они выступают в роли эффективного инструмента для повышения продаж, привлечения внимания пользователей к той или иной информации, рекламируют товар или услугу, используются для проведения акции. Каждая компания уделяет большое внимание продвижению в интернете и направляет максимум усилий на создание landing page.

Лендинг представляет собой:

- одностраничный сайт, который разработан под определенное целевое действие (подписаться на рассылку, приобрести продукт со скидкой, получить промо-код);- ресурс, где посетители получают сведения о товаре, услуге, акции и т.д. сразу, без необходимости перехода в другие разделы.

Привлечение внимания потенциальных клиентов – основное условие успешного одностраничника. Здесь играют определенную роль дизайнерские приемы – оригинальный дизайн, правильно подобранные цвета. Блок "Контакты" и главные кнопки "Купить", "Подписаться", "Принять участие" размещаются в важных местах и выделяются особым образом. Содержание текста также немаловажно. Информацию излагают кратко, но емко, содержательно, чтобы заинтересовать посетителей.

Всем своим содержанием и внешним видом landing page обязан направить возникший интерес даже случайных посетителей на выполнение целевого действия. В этом заключается смысл существования подобных веб ресурсов.

В зависимости от вида целевого действия маркетологи создали соответствующую классификацию лендингов.

Здесь клиент может приобрести конкретный товар из числа новинок или реализуемый с хорошей скидкой. Все его преимущества и характеристики, условия приобретения и доставки описаны в текстовом блоке. По сути, такой сайт являет собой карточку товара, только с расширенной презентацией и более убедительным призывом к покупке.

Сайты, предлагающие услуги

Такой вариант лендинга мало отличается от вышеописанного. Вместо продукции компания реализует с его помощью какую-то услугу – курсы английского языка, ногтевой сервис, обслуживание автомобиля, посещение фитнес центра. Традиционно излагаются все плюсы услуги, подталкивающие пользователей к принятию положительного решения.

Ресурсы для подписки

Посадочные страницы для подписки работают по максимуму, поскольку клиенту не приходится ничего покупать или заказывать. Лендинги такого рода уговаривают посетителей оставить свои контактные данные, чтобы в будущем присылать новости, рассылку о проводимых акциях, скидках и т.д. В качестве подарка предлагают предоставить обучающие пособия в электронном виде, промо-коды и т.п.

Продвижение бренда

Новой торговой марке сложно пробиться среди многочисленных конкурентов, поэтому лучшим способом заявить о себе станет разработка лендинга. Его задача – познакомить аудиторию с компанией, а если речь идет о продвигаемом товаре – с положительными характеристиками и преимуществами покупки.

Нередко брендовые одностраничнки создаются под новинки – автомобили, смартфоны, ноутбуки. Даже известные марки, не нуждающиеся в рекламе, прибегают к подобного рода маркетинговым приемам. Специалисты разрабатывают лендинги отдельно для каждого региона и добиваются максимальной конверсии.

Кому доверить создание?

Посадочная страница с технической точки зрения делается быстро и легко, но что касается наполнения, без профессиональной помощи не обойтись. Даже самая мелкая деталь, тщательно продумывается, иначе возможные покупатели покинут мини-сайт и больше никогда не зайдут на него.

Чтобы создать лендинг, который будет работать и приносить результат, разработчики используют целый ряд приемов.

- Один ресурс – одно предложение

Не стоит использовать одностранички сразу для нескольких рекламный кампаний, товаров и прочего. Внимание посетителей рассеется, и они не выберут ничего из предложенного. Не рекомендуется с продажей товара объединять подписку на новости. Лучше реализовать этот момент на корпоративном ресурсе или в интернет-магазине.

- Правильный дизайн

От дизайнера зависит многое. Слишком яркий и броский внешний вид отвлечет от главного. Пока человек будет рассматривать многочисленные изображения, читать вычурные шрифты, он пропустит важное. Сдержанность, лаконичность, гармония цветовой гаммы сделают свое дело: информация будет принята.

- Текст для людей

Тестовое содержимое – наиважнейшая часть. Информацию не только оптимизируют для поисковиков – делают уникальной, вставляют ключи, но и пишут для читателей. То есть слова должны быть убедительными, понятными и передавать всю суть коммерческого предложения.

Автор приводит аргументы, мотивирующие к покупке товара, регистрации на сайте и т.д., описывает выгоду, убеждает, а в самом конце призывает выполнить определенное действие. Используется повелительное наклонение – так удается стимулировать посетителей. В нижней части страницы хорошо смотрятся отзывы благодарных клиентов.

Вывод очевиден: вэб студия лучше всего справиться с разработкой одностраничника. Маркетологи, копирайтеры, дизайнеры и программисты с большим опытом работы гарантированно справятся с поставленной задачей.

Пока фрилансеры-любители, чьи услуги могут показаться привлекательными из-за низкой цены, только разбираются в вопросе, что такое landing page, профессионалы своего дела работают на благо вашего бизнеса и создают эффективные посадочные страницы.