Чем контекстная реклама в Google отличается от других методов продвижения?

5 апреля 2021, 16:55

Контекстная реклама представляет собой один из самых популярных методов продвижения товаров и услуг в сети Интернет.

Для того чтобы продвигать свой бизнес через контекст, необходимо создать сайт, например, одностраничник, сайт-визитку или интернет-магазин. После чего следует зарегистрировать новый аккаунт в сервисе контекстной рекламы.

Как известно, любая рекламная кампания включает в себя множество продающих объявлений, написанных на основе ранее собранных ключевых запросов. Как только пользователь вводит запрос через поисковую систему, то ему автоматически показывается блок с объявлениями. Если человек кликает по объявлению, то со счета рекламодателя списывается определенная сумма денег.

На текущий момент в интернете работает несколько сервисов контекстной рекламы. Один из самых популярных ресурсов в нашей стране — Google AdWords (Google Ads).

1. Полностью законный метод продвижения в сети в отличие от разнообразных спам-рассылок. Никто не заблокирует ваш сайт, если продолжите использовать для продвижения именно контекст.2. Есть возможность привлекать неограниченное количество посетителей на постоянной основе. Все будет зависеть от вашего рекламного бюджета и грамотного расходования средств.3. Сервис Google Ads позволяет продвигаться не только в ТОП-10 поисковой выдачи, но еще на YouTube и на других сайтах-партнерах, где установлены рекламные блоки.4. Все созданные объявления перед размещением проходят обязательную модерацию. Если вы собираетесь рекламировать запрещенные товары или услуги, то велика вероятность того, что модераторы отклонят вашу рекламу. Вся информация относительно разрешенных для продвижения тематик указана на официальном сайте Google Ads.5. Вы можете получить специальные купоны, которые позволяют использовать дополнительные денежные средства при единовременном пополнении баланса в Google Ads на определенную сумму.6. Интерфейс рекламного кабинета имеет большое количество разнообразных параметров, которые нужно уметь настраивать. Грамотная настройка приведет к тому, что ваши объявления будут показываться только целевой аудитории, которая заинтересована в приобретении вашего продукта. Такая схема работы приводит к постепенному снижению первоначальной цены клика и привлечению наибольшего количества человек.7. Любой желающий может обучиться настройке контекстной рекламы в Google для того, чтобы самостоятельно настраивать кампании независимо от выбранной тематики. Если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет времени на изучение, то можно заказать настройку рекламы. Опытные специалисты проанализируют вашу нишу, сайт и начнут создавать рекламную кампанию.

Почему Google Ads эффективнее других методов продвижения?



1. Каждый рекламодатель может создавать объявления для поиска и контекстно-медийной сети. В первом случае объявления будут показываться в результатах поисковой выдачи, а во втором — на сторонних сайтах, где установлены рекламные блоки.

2. Можно создавать не только обычные текстовые объявления, но еще и заставки, которые транслируются перед основным роликом на YouTube, оверлеи, медийные и видеообъявления.

3. Доступен функционал для продвижения мобильных приложений среди пользователей сенсорных устройств.

4. Отслеживать эффективность каждой рекламной кампании можно в круглосуточном режиме.

5. У рекламодателей есть возможность проводить А/В тестирование, чтобы узнать, какие заголовки и тексты объявлений показывают наилучшие результаты.



Сейчас можно найти множество фрилансеров, которые занимаются настройкой контекстной рекламы. Мы рекомендуем сразу обращаться к опытным профессионалам. Агентство контекстной рекламы PPCBAR оказывает услуги по созданию кампаний в Google Ads. Агентство находится в Киеве, но настраивает рекламу для заинтересованных клиентов из разных стран. Если вам хочется работать только на результат, то агентство PPCBAR поможет добиться поставленных целей в кратчайшие сроки.