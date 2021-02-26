Контекстная реклама для бизнеса: зачем она нужна

26 февраля 2021, 8:47

PPC или контекстная реклама — эффективный способ продвижения бизнеса в интернете. Он заключается в демонстрации рекламного оповещения на релевантных сайтах, в результатах поискового запроса. Причём предложение видит только целевая аудитория — люди, которым интересны предлагаемые товары или услуги.

Простым языком: контекстная реклама — это публикация рекламного извещения в уместном контексте. При этом самый распространённый способ оплаты публикаций — за клик, который совершает заинтересованный юзер. Отсюда и пошло второе название инструмента: PPC — Pay-per-Click.

Выделяют два вида PPC-рекламы:

1. Поисковая. Этоконтекстная реклама,которую юзер видит в результатах поиска гугла, яндекса, любой другой поисковой системы, введя ключевой запрос. Демонстрируются такие сообщения первыми, в самом верху поисковой выдачи и обязательно имеют пометку "Реклама".2. Тематическая. Эти рекламные объявления пользователи видят на других ресурсах: информационных сайтах, интернет-магазинах. PPC-сообщения удачно интегрируются в мобильные приложения, социальные сети, видео на YouTube, в формат торгового описания товара с фото. Отображаются объявления всегда с учётом интересов абонента. Последние определяются интернет-алгоритмами по запросам в поисковых системах, тематикам сайтов, которые посещал потенциальный клиент.

Зачем нужна контекстная реклама? Её цели — заинтересовать целевую аудиторию, привести потенциальных потребителей на сайт рекламодателя и в конечном итоге принести прибыль бизнесу.

Каждый владелец гаджета в Украине минимум час в день проводит в интернете. Это официальная статистика. Поэтому контекстная реклама будет полезна для раскрутки сайта любой тематики.

Заказать контекстную рекламу можно, если перед вашим бизнесом стоят такие цели:

Повысить узнаваемость бренда.

Быстро привлечь на сайт как можно больше потенциальных клиентов.

Своевременно информировать о новой услуге или товаре.

Подогреть интерес целевой и околоцелевой аудитории к предстоящему событию.

Повысить эффективность общения с горячей аудиторией.

Увеличить продажи.

PPC поможет бизнесу любого масштаба. Частные предприниматели и небольшие компании активно используют инструмент для продаж сезонных товаров. Крупные игроки делают акцент на узнаваемость бренда и расширение лояльной аудитории.





Контекстная реклама обладает ощутимыми преимуществами перед другими инструментами продвижения. Главное — она даёт быстрый результат, благодаря чему бизнес получает возможность легко вывести на рынок новый товар или услугу. PPC ускоряет раскрутку бренда, повышает трафик, увеличивает продажи.

Оценить эффективность PPC позволяют такие показатели:

- Число показов.- Число кликов.- CTR (показатель кликабельности).- Ставка.- CPC (цена клика).- Визит и его длительность.- CPA (стоимость целевого действия).

Отслеживанием и оценкой метрик занимаются PPC-специалисты.

PPC — эффективный инструмент, который требует точной грамотной настройки. Поэтому доверить эту работу стоит молодым, энергичным, но при этом опытным специалистам digital-маркетинга.

Сравнивать компании по прайсу в данном случае было бы неправильно: отсутствие опыта в проведении рекламных кампаний неизбежно приведёт к сливу бюджета. Лучше ориентироваться на отзывы клиентов агентства и наличие успешных кейсов.