Что такое лендинг - руководство по landing page

5 июля 2021, 12:27

Что такое лендинг пейдж: определение и советы по созданию

Многие люди слышали название «лендинг пейдж», и практически каждый посещал такие сайты. Но при этом далеко не все понимают, что такое лендинг сайт. Простыми словами – это отдельная страница (в некоторых случаях несколько страниц), созданная в рекламных или маркетинговых целях для повышения конверсий. Иначе говоря, это не полноценный ресурс, а небольшой сайт, имеющий конкретную цель.

Особенности лендингов

Цель лендинга — конвертировать посетителей сайта в лиды. Пользователям предоставляются релевантные и полезные для них продукты, а взамен они оставляют свою контактную информацию или выполняют действие. Это великолепный и современный способ продвижения любого бизнеса, товара или события. Но перед посадочной страницей стоит сложная задача – создать ценное предложение, которое заинтересует посетителей. Кроме того, дизайн лендинга должен быть привлекающим внимание и цепляющим. Создать хороший лендинг могут только настоящие профессионалы, например, веб-студия Your Future.

Основные различия между лендингом и обычным сайтом

Большинство лендингов – это одностраничники, хотя бывают и исключения. Любые ссылки лендинга ведут либо на один из элементов страницы, либо на контактную форму. При этом такая страница продвигает что-то одно, тем самым увеличивая продажи.

Лендинг в рекламе

Разбирая, что такое лендинговая страница, нельзя не отметить, что landing часто используется в рекламе. Сайты в основном рекламируют весь бизнес в целом, а landing делает акцент на каком-то конкретном товаре или предложении. По этой причине платную рекламу лучше направлять не на главную страницу сайта, где множество разных предложений и информации, а на лендинг, где есть одно четко сформулированное предложение. Например, человек ищет в поисковой системе «велосипед Dirty-jumping». Ему лучше предложить именно данные модели, а не все велосипеды, что есть в каталоге магазина.

В каких случаях нужен лендинг?

Лендинг – это отличное решение, если есть какая-то определенная цель:

- Продажа конкретного товара;- Продажа конкретной услуги;- Запись желающих на семинар, конференцию и так далее;- Получение контактных данных целевой аудитории для дальнейшей рекламы товаров.

На сайте слишком много различной информации, которая может сбивать с толку и не давать четкого ответа на вопрос посетителя. Поэтому, например, для рекламы часов или продажи билетов на концерт музыкальной группы лучше использовать именно лендинг.

Ключевые компоненты хорошего лендинга

Все о лендинге знать довольно сложно. Однако есть несколько ключевых компонентов, которые должны присутствовать в любом таком ресурсе. Рассмотрим подробнее основные компоненты landing.

Цепляющий заголовок

Цель заголовка заключается в том, чтобы убедить пользователя обратить внимание на контент посадочной страницы и внимательно его изучить. Для этого могут использоваться разные приемы:

- Заголовок в вопросительной форме;- Юмор;- Двусмысленность фразы;- Предложение решения проблемы и так далее.- После прочтения заголовка человек должен сам захотеть изучить дальше информацию.

Релевантный текст

Контент лендинга должен отвечать на главный вопрос: чем ваше предложение отличается от предложений конкурентов, и какие выгоды для простых потребителей. При этом текст не должен говорить об этом слишком прямо и очевидно, так как у пользователей создастся впечатление дешевой рекламы.

Привлекающие внимание картинки или фото

Красивые и яркие изображения – это один из способов передать информацию и зацепить внимание пользователей. При этом нельзя перегружать страницу картинками, в противном случае посетитель не сможет сосредоточиться на целевом предложении.

Характеристики и преимущества

Правильный лендинг пейдж рекламирует что-либо или призывает к действию. Основная задача – заставить посетителя выполнить целевое действие, например, купить товар, заказать услугу, записаться на семинар и так далее. При этом хорошая посадочная страница, если рассмотреть примеры, обязательно должна описывать характеристики или преимущества. Например, лэндинг сайт рекламирует покупку кондиционеров в какой-то компании, а значит, нужно описать все плюсы пользователя купить кондиционер именно в этой фирме (низкие цены, быстрая доставка, скидки, большой выбор и так далее).

Понятный призыв к действию

Призыв к действию – это один из базовых компонентов. Если человек не поймет, что от него хотят, то лендинг банально не будет работать. Причем желательно должна присутствовать одна очевидная кнопка призыва к действию. Призыв должен иметь контрастные цвета, быть наиболее заметным элементом страницы. Для этого можно, например, использовать фразы по типу «Я хочу».

Способы продвижения лендинга

Существует несколько способов продвижения лендингов, и иногда они существенно отличаются от продвижения обычных сайтов. Разберем подробнее основные способы продвижения.

Органический поиск

Органический поиск или органический трафик – это посетители из поисковых сетей. Для этого лендинг оптимизируется под ключевые запросы.

PPC

Данный вид продвижения подразумевает плату за каждый переход по рекламному предложению. Но здесь важно выбрать правильную целевую аудиторию. То есть, реклама должна демонстрироваться только тем людям, которых она реально может заинтересовать. Для этого выставляется регион проживания, пол, возраст и прочие фильтры.

Email

Рассылки на электронную почту – это прекрасный метод продвижения новых интересных продуктов и предстоящих событий.

Платная реклама в соцсетях

Плюс продвижения в социальных сетях в том, что можно выбрать целевую аудиторию, которую с большой долей вероятности заинтересует предложение, товар или услуга.

Основные плюсы лендинга, и у кого заказать его создание

Мы разобрались, что такое landing page. Исходя из этого, можно выделить следующие главные преимущества посадочных страниц:

- Можно быстро собрать данные клиентов;- Простая лидогенерация;- Хорошая возможность для продвижения новых продуктов и услуг;- Улучшение СЕО-показателей;- Простой процесс принятия решений;- Невысокая стоимость и быстрая скорость создания (если сравнивать с обычными сайтами).

Создание посадочной страницы – процесс хоть и не самый длительный, но довольно сложный и ответственный. Конечно, есть много различных конструкторов и обучающих уроков, поэтому лендинг можно попробовать создать самому. Но успех такого мероприятия весьма сомнителен. Чтобы landing действительно был эффективным и позволил добиться поставленных целей, лучше заказать его в проверенной веб-студии, где работают специалисты разных направлений: программисты, веб-дизайнеры, маркетологи, копирайтеры и так далее. Полноценная команда из нескольких специалистов сможет создать идеальную посадочную страницу.