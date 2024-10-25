До 70-90% скоротять кількість заброньованих у енергетиці

Раніше відсоток становив 100%.
Військові адміністрації також можуть відмовляти бізнесу у статусі «критично важливого».
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