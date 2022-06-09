Teltonika RUT950 2G/3G/4G Router Dual-SIM Wi-Fi - LTE-маршрутизатор для профі

9 июня 2022, 12:15

Високонадійний LTE-маршрутизатор для професійних користувачів. Пристрій забезпечує високу продуктивність та критично важливий стільниковий зв'язок.

Він, зокрема, обладнаний можливістю відновлення з'єднання.

Зовнішні антени дозволяють легко знайти найкраще місце для досягнення максимально сильного сигналу.

Використовуючи повністю централізовану систему віддаленого управління ви отримаєте доступ, контроль та моніторинг маршрутизатора.

Інтерфейси - 1 x RJ-45 10/100 Мбіт/с WAN (може бути налаштований як LAN), відповідає стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, з підтримкою авто MDI/MDIX, 3 x RJ-45 10/100 Мбіт/с LAN, відповідає стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, з підтримкою авто MDI/MDIX, 2 х Слот для SIM-карти (Mini SIM - 2FF, 2-й форм-фактор)

Швидкість LAN портів - 100 Мбіт/с

WAN-порт - Ethernet

Стандарт зв'язку Wi-Fi - 802.11b/g/a, Wi-Fi 4 (802.11n)

Особливості - IPTV, VPN

Функції безпеки - DMZ-зона, захист від DoS-атак, фільтрування MAC-адрес

Конструкція антен - знімні

Підтримка протоколів - DHCP, IPsec, L2TP, NAT, PPPoE, PPTP

Форм-фактор - настінний

Функції VPN - OpenVPN: кілька клієнтів та сервер можуть працювати одночасно

Шифрування OpenVPN: DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128 -CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC

IPsec: IKEv1, IKEv2, підтримує до 4-х VPN-тунелів IPsec (примірники), з 5 методами шифрування (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256)

GRE тунель

PPTP, L2TP: служби клієнт/сервер можуть виконуватись одночасно

Функції брандмауера

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