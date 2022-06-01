Teltonika RUT955 2G/3G/4G Router Dual-SIM Wi-Fi – надійний LTE-маршрутизатор

1 июня 2022, 20:09

Пристрій забезпечує високу продуктивність та критично важливий стільниковий зв'язок. Він наділений можливістю відновлення з'єднання, у разі якщо SIM-картка перестала працювати.

Зовнішні антени дозволяють легко знайти найкраще місце для досягнення максимально сильного сигналу.

Використовуючи повністю централізовану систему віддаленого управління ви матимете доступ, контроль та моніторинг маршрутизатора.

Частота роботи Wi-Fi - 2.4 ГГц

Інтерфейси: 1xRJ-45 10/100 Мбіт/с WAN (може бути налаштований як LAN), відповідає стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, з підтримкою авто MDI/MDIX, 3 x RJ-45 10/100 Мбіт/с LAN, відповідає стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, з підтримкою авто MDI/MDIX, 2 х Слот для SIM-карти (Mini SIM - 2FF, 2-й форм-фактор), 1 х USB тип А для зовнішніх пристроїв, 1хСлот для карт Micro SD, 1хDB9 роз'єм для повнофункціонального RS232, 1х6-контактний промисловий роз'єм для 2/4 проводів RS485;

Швидкість LAN портів - 100 Мбіт/с;

WAN-порт - Ethernet;

Стандарт зв'язку Wi-Fi - 802.11b/g/a, Wi-Fi 4 (802.11n);

Особливості: Samba-сервер, підтримка IPTV, підтримка VPN;

Функції безпеки: DMZ-зона, захист від DoS-атак, фільтрування MAC-адрес;

Конструкція антен - знімні



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