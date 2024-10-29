29 октября 2024, 12:15

В "Энергоатоме" заявили, что российские дроны создали угрозу Хмельницкой АЭС

В компании заявили, что 28 октября около 6.00 утра российский Shahed пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.



"С наступлением осенне-зимнего периода рашисты усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски безопасной эксплуатации атомных объектов", — говорится в заявлении.



Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что оккупанты сознательно нарушают принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, "прибегая к откровенному терроризму".



"Это необходимо остановить как можно скорее, ведь последствия может ощутить весь континент", — подчеркнул он.

