30 октября 2024, 16:45

Силы беспилотных систем ВСУ смогут самостоятельно закупать дроны и средства РЭБ

Кабмин включил командование СБС в перечень госзаказчиков беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, закупаемых через Минобороны и Госспецсвязи, сообщил министр обороны Рустем Умеров.



"Особенно важно, что СБС смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия вражеским дронам", — говорится в сообщении.

