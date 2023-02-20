Турки представят новейшую военную разработку - беспилотный автомобиль Kapgan

20 февраля 2023, 15:15

О презентации техники на будущей выставке в Абу-Даби сообщает Anadolu.

Автомобилю действительно есть чем похвастаться. Благодаря своей колесной конструкции, обеспечивающей высокую маневренность, Kapgan будет иметь превосходные эксплуатационные возможности в любых погодных условиях и условиях местности.Kapgan обеспечит высокий уровень устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы благодаря своей способности выполнять автономное патрулирование, выполнять миссии, не зависящие от GPS, динамически планировать маршрут, возвращаться домой в случае потери связи и анализировать путь движения.