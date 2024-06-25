Почти 80% турок считают, что в Украине идет война между Россией и США

25 июня 2024, 14:45

Опрос, проведенный турецкой исследовательской компанией Areda Survey показал, что только 20,6% турок считают, что конфликт ведут Москва и Киев, остальные 79,4% придерживаются мнения, что российская сторона воюет с американской.



Опрос проводился с 29 апреля по 2 мая с участием 3.100 респондентов по всей Турции.