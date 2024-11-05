5 ноября 2024, 8:45

Австралия подарит Украине 14 военных катеров

В правительстве Австралии заявили, что эти морские катера австралийских сил обороны обеспечат быстрые и высокоманевренные морские возможности для Украины.



Отмечается, что последний пакет помощи Австралии оценивается в 14 млн австралийских долларов ($9,2 млн).

