ТОП изобретений Древнего Рима, которыми мы пользуемся до сих пор

7 ноября 2024, 13:15

Римской империи более 2000 лет, однако наработки древних римлян широко применяются в современности.



Бетон

Римляне умели делать долговечные формы бетона. Современный бетон начинает разрушаться через 50 лет, тогда как римский все еще остается прочным.



Дороги и шоссе

Римляне поняли, что мощенные дороги помогают им сохранить сильную армию и империю. В течение 700 лет они проложили 88 000 километров дорог по всей Европе. Они были хорошо спроектированы, рассчитаны на длительный срок и позволили быстро путешествовать по империи. Некоторыми дорогами и мостами мы пользуемся до сих пор.



Водопровод

Древние римляне разработали революционную систему водопровода. Она началась с акведуков, что позволило им транспортировать проточную воду в развитые районы, и закончилась разработкой сложной системы трубопроводов из свинца.



Центральное отопление

Система была создана римлянами в основном для больших общественных бань. Под фальшполом постоянно горел огонь и нагревал комнату, а также воду, идущую в баню.

Кесарево сечение

Согласно римскому праву, Цезарь постановил, что все женщины, которые были уже мертвы или умирали во время родов, должны быть раскрыты для спасения ребенка. Тогда подобные операции не предназначались для сохранения жизни матери.



Рестораны

Кухни были не во всех домах, поэтому горожане ходили в «попины». Типичный римский ужин состоял из закуски, основного блюда и десерта. Также римляне пили вино в течение всей трапезы.



Быстрое питание

Жители Помпеи не любили готовить, поэтому популярной была еда на вынос из ресторанов – прообраз современного McDonald's.