Украина может возобновить полеты гражданской авиации в начале 2025 года

8 ноября 2024, 10:15

Украина может возобновить полеты из аэропортов Борисполь и Львов в начале следующего года - старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон.

По его словам, Украина может возобновить международные перелеты гражданской авиации уже в январе 2025 года. К этому времени ожидается, что пять-шесть авиакомпаний будут готовы начать выполнять рейсы из Украины.



Эллисон отметил, что в вопросе страхования полетов проще будет наладить процесс, если перелеты стартуют из аэропорта Львов. Однако Президент Зеленский придерживается позиции, что первым должен начать работу международный аэропорт Борисполь.



