Новые стиральные машины TCL

11 ноября 2024, 16:45

Экономичный двигатель, защита от перегрева и переполнения, большой функционал и привлекательный дизайн.

TCL, ведущий мировой производитель бытовой техники, представляет новые линейки стиральных машин - F1 и F6.Обе серии оснащены эргономичным инверторным двигателем и впечатляющим функционалом. В частности, стиральные машины имеют 16 программ для стирки, в том числе стирку паром, быструю стирку всего за 18 минут и дополнительное полоскание. Также есть опция автоматического взвешивания, отложенный старт до 24 часов, дозагрузка белья и очистка барабана. За безопасность отвечают функции блокировки от детей и защита от перегрева и переполнения.