Замість МСЕК: що передбачає нова система

Шмигаль зауважує, що лікарі об’єктивно оцінюватимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій:
-стійке повне обмеження працездатності;
-стійке часткове обмеження працездатності;
-працездатна особа.
Статус інвалідності передбачатиме право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться.
Суть нової соціальної підтримки:
- відновити здоров’я людини;
- дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину;
- забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребує.