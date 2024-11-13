13 ноября 2024, 10:15

Замість МСЕК: що передбачає нова система

Шмигаль зауважує, що лікарі об’єктивно оцінюватимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій:

-стійке повне обмеження працездатності;
-стійке часткове обмеження працездатності;
-працездатна особа.

Статус інвалідності передбачатиме право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться.

Суть нової соціальної підтримки:

- відновити здоров’я людини;
- дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину;
- забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребує.


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