Замість МСЕК: що передбачає нова система

13 ноября 2024, 10:15

Шмигаль зауважує, що лікарі об’єктивно оцінюватимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій:

-стійке повне обмеження працездатності;

-стійке часткове обмеження працездатності;

-працездатна особа.



Статус інвалідності передбачатиме право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться.



Суть нової соціальної підтримки:

- відновити здоров’я людини;

- дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину;

- забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребує.