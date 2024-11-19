MSI PRO MP275QPDG – монитор со встроенной док-станцией

19 ноября 2024, 10:45

Эта модель упрощает настройку рабочего пространства, предоставляя пользователям дополнительные интерфейсы и специальные функции, помогающие работать эффективнее и с большим комфортом.



PRO MP275QPDG подключается по интерфейсу USB-C, который используется и для электропитания (до 98 Вт), и для передачи данных и видеосигнала. Таким образом, этот монитор предлагает максимальную функциональность при минимальном количестве кабелей.

Для пользователей, которым нужно несколько экранов, поддержка последовательного подключения позволяет легко расширить рабочее пространство: второй монитор можно подключить непосредственно к PRO MP275QPDG через интерфейс DisplayPort.



Встроенная док-станция включает в себя порт Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету, а динамики и FHD-камера со шторкой позволят проводить онлайн-встречи без применения дополнительного коммуникационного оборудования.



KVM-модуль дает возможность переключаться между двумя компьютерами, подключенными к монитору, применяя один комплект из клавиатуры и мышки. Поддерживаются мультиоконные режимы «картинка рядом с картинкой» и «картинка в картинке» для одновременного вывода на экран изображения с двух источников видеосигнала.



Функция Power Link, совместимая с мини-компьютерами MSI, позволяет включать всю компьютерную систему одним нажатием на кнопку питания монитора. Это особенно полезно для пользователей, у которых мини-компьютер спрятан из вида или закреплен на задней панели монитора, так что дотянуться до его собственной кнопки питания непросто.

Чтобы повысить пользовательский комфорт, в мониторе PRO MP275QPDG реализованы технологии фильтрации синего света и подавления мерцания экрана. Эргономичная подставка позволяет изменять высоту и угол наклона экрана и поворачивать его так, как удобно пользователю. Используя встроенный акселерометр, монитор автоматически изменяет ориентацию изображения на экране при его повороте.Эргономичный и функциональный, монитор PRO MP275QPDG будет идеальным решением для современного офиса. Последовательное подключение дисплеев, KVM-модуль, мультиоконные режимы – эти и другие возможности данной модели помогут вам работать еще продуктивнее.