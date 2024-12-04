Вынесен смертный приговор за крупнейшее хищение и взяточничество

4 декабря 2024, 8:45

Во Вьетнаме апелляционный суд оставил в силе смертный приговор магнатке в сфере недвижимости Труонг Ми Лан.

Ее обвиняют в крупнейшем мошенничестве во Вьетнаме, пишет АР. Ранее ее признали виновной в хищении и взяточничестве за мошенничество на сумму $12,5 млрд, что составляет почти 3% ВВП Вьетнама в 2022 году.Будучи главой компании, которая занимается недвижимостью, Лан незаконно контролировала один из банков с 2012-го по 2022 год и выдала 2500 кредитов, которые стоили банку $27 млрд убытков. Среди сообщников Лан – племянница и супруг, которые также получили тюремные сроки, сообщает VN Express.

Закон допускает замену смертного приговора для Лан пожизненным заключением, если виновная сторона возместит три четверти причиненного ею ущерба.