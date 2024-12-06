Как через фишинг взламывают Apple ID

6 декабря 2024, 8:15

Новая фишинговая «яблочная» атака строится на поддельных письмах с предупреждением о блокировке Apple ID.

При нажатии на ссылку из письма пользователь попадает на поддельную страницу входа в аккаунт Apple. Если ввести свои данные, мошенники получат доступ к Apple ID. Это открывает для них возможность:

осуществлять покупки с использованием сохраненных платежных данных;

получить доступ к личной информации, включая файлы и фотографии в iCloud.



Во избежание взлома, пользуйтесь только официальным сайтом Apple.