В Молдове объявили чрезвычайное положение в энергетике

6 декабря 2024, 11:45

Премьер-министр Дорин Речан объявил о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе, сообщает TV8.



В то же время министр Виктор Парликов был уволен, и премьер-министр объявил, что он возьмет на себя его полномочия до тех пор, пока не будет назначен новый министр энергетики.

Отставка Парликова была мотивирована следующим образом: "Потому что он отвечал за управление энергетическим сектором и признал ошибки, которые привели нас к кризисной ситуации".



3 декабря в парламенте прошли публичные слушания о ситуации в энергетическом секторе. Провести их решили в связи с повышением тарифа на газ на 27,5%, сообщает NewsMaker. Повысили тариф на фоне роста цен на газ на мировых рынках и скандала, связанного с тем, что Молдова не закупила достаточно газа на зиму летом, когда были низкие цены.