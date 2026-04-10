Молдова официально выходит из СНГ

10 апреля 2026, 8:45

Президент Молдовы Санду подписала юридические акты, подтверждающие прекращение членства страны в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Сегодня документы были опубликованы в официальном вестнике, включая указ президента и закон о расторжении договора о создании СНГ.

Ранее, 2 апреля, парламент Молдовы проголосовал за денонсацию соглашения о создании СНГ, протокола к нему и Устава организации: за голосовали 60 из 101 депутата, против - представители Коммунистической и Социалистической партий. В пресс-службе парламента отметили, что «расторжение соглашения является естественным и неизбежным шагом на пути к Европейскому союзу» (Moldpress).Молдова не участвовала в работе СНГ с 2022 г. и в 2023 г. расторгла ок. 70 соглашений с организацией в рамках приведения национальной политики и законодательства в соответствие с европейскими стандартами.