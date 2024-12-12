Египет обратился к Израилю за помощью в борьбе с энергетическим кризисом

Технические ошибки в графике прибытия партий сжиженного газа, импортируемого из Западной Европы, параллельно со снижением темпов внутренней добычи заставили правительство Египта обратиться за помощью к Израилю, чтобы спасти его от газового кризиса.
Источники в Министерстве нефти сообщили катарской газете Al-Araby Al-Jadeed, что египетские чиновники обратились к Израилю, чтобы увеличить закачку газа в местную газовую сеть, а также приобрести третью станцию повторного сжижения, чтобы обеспечить круглосуточную работу станций и поглотить огромные объемы газа, которые Египет будет импортировать в течение следующих 6 лет.
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