12 декабря 2024, 11:45

Египет обратился к Израилю за помощью в борьбе с энергетическим кризисом

Технические ошибки в графике прибытия партий сжиженного газа, импортируемого из Западной Европы, параллельно со снижением темпов внутренней добычи заставили правительство Египта обратиться за помощью к Израилю, чтобы спасти его от газового кризиса.



Источники в Министерстве нефти сообщили катарской газете Al-Araby Al-Jadeed, что египетские чиновники обратились к Израилю, чтобы увеличить закачку газа в местную газовую сеть, а также приобрести третью станцию ​​повторного сжижения, чтобы обеспечить круглосуточную работу станций и поглотить огромные объемы газа, которые Египет будет импортировать в течение следующих 6 лет.

