Россияне нашли лазейку для покупки американских микросхем в обход санкций

12 декабря 2024, 15:15

По данным Bloomberg, некоторые российские дистрибьюторы интегрировали информацию из интернет-магазина Texas Instruments, TI store на свои торговые платформы.

Это позволяет их клиентам видеть информацию о запасах полупроводников и цены на них, а затем делать заказы, которые выполняются и доставляются через компании за пределами России.К примеру, с августа 2023 по август 2024 года один крупный российский дистрибьютор так обработал более 4000 заказов на около $6 млн. Товар на почти $4 млн предназначался для российских военных компаний.Для заказов преимущественно использовались сайты getchips ru и altchips ru, заблокированные в США и Европе.