Сообщить о плохой связи можно будет в "Дії" — правительство

18 декабря 2024, 10:45

Если у вас не грузятся страницы, не проходят звонки или не отправляются сообщения — то сможете сообщить об этом через "Дію", сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Запустим услугу, чтобы вы оперативно сообщали об отсутствии связи, а регулятор исправлял эту ситуацию. О проблемах со связью сможете сообщить максимально быстро, даже если будете офлайн. После того как появится интернет, сообщение поступит регулятору связи", — заявил он.



Услугу обещают запустить в ближайшее время.