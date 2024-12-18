18 декабря 2024, 12:45

В Україні створять Єдиний держреєстр військових

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.



Бійці отримуватимуть спеціальні знижки, програми лояльності та нові сервіси, зокрема через платформу «Армія+».



Присвоюється Military ID — унікальний електронний ідентифікатор, щоб автоматизували дані у сфері оборони, отримання пільг і соцпослуг.



Реєстр інтегрують з електронною системою охорони здоровʼя, щоб простіше передавати дані про призовників і резервістів.

