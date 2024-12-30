30 декабря 2024, 9:15

В Молдове приняли меры для снижения потребления электроэнергии в часы пик

Как сообщил NewsMaker госсекретарь министерства энергетики Константин Боросан, речь идет о сокращении использования лифтов и эскалаторов, уменьшении использования искусственного освещения, сокращении использования уличного освещения там, где это не грозит безопасности граждан.



Меры экономии касаются потребления в утренние и вечерние часы (с 7.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00).

