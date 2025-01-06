ТОП-5 фильмов об отважных альпинистах

6 января 2025, 13:15

Каждый день украинцам приходится покорять все новые и новые вершины – политические, дипломатические, боевые, культурные, спортивные.

И их достижение часто бывает не менее трудным и опасным, чем восхождение на Эверест.

Эверест ( Everest)

Блокбастер, снятый на основе реальных событий, произошедших в мае 1996. В центре сюжета история одной из первых коммерческих экспедиций к вершине мира.



Группе альпинистов-любителей под руководством Роба Холла и Скота Фишера удается подняться на Эверест. Но резкая смена погоды превращает спуск с горы в смертельно опасную задачу.



Вертикальный предел (Vertical Limit)

Зрелищная триллер, не отпускающий до последнего кадра. Во время восхождения на восьмитысячник К-2 (Чогори) группа альпинистов оказывается в смертельной ловушке на вершине.

Начинается рискованная спасательная операция.

Семь лет в Тибете (Seven Years in Tibet)

1939 год. Австриец Генрих Харрер (Брэд Питт) в составе немецкой команды отправляется покорять Нанга-Парбат в британской Индии. Альпинистов арестовывают англичане из‑за войны между Британией и Германией.



Харерру удается не только сбежать из лагеря для военнопленных и добраться до Лхасы, но и стать другом юного Далай‑ламы.



Северная стена (Nordwand)

Так называют практически вертикальный северный склон горы Эйгер высотой 1800 м. В 1936 нацистская Германия пообещал золотую олимпийскую медаль альпинистам, которые смогут подняться на эту вершину.



Андреас Хинтерштойсер и Тони Курц из Баварии, а также Вилли Ангерер и Эдди Райнер из Австрии отправляются в Альпы покорять Стену смерти.



127 часов (127 Hours)

Подлинная история покорителя каньонов Арона Ралстона. Опытный скалолаз, не сказав никому о своем путешествии, в очередной раз едет в горы. В одной из узких расщелин Ралстон попадает в чудовищную ловушку, из которой должен выбраться сам.



Сам альпинист активно помогал создателям фильма. Поразительно, что даже после случившегося он до сих пор занимается альпинизмом.