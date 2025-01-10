10 января 2025, 10:45

Укрпочта запускает собственные почтоматы

Укрпочта анонсировала первые почтоматы в Киеве и Одессе, которые появятся уже в январе-марте этого года, - гендиректор компании Игорь Смелянский.
Оцените новость:
  • 0 оценок