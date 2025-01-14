14 января 2025, 11:45

Великобритания инвестировала в украинское производство ПВО

"Великобритания подтвердила свою готовность обеспечивать постоянную и всестороннюю поддержку для укрепления позиций Украины как на поле боя, так и на международной арене. Ожидаем усиления военной, политической и экономической помощи от британских союзников в этом году. Отдельное внимание уделили развитию украинского оборонно-промышленного комплекса. Великобритания уже инвестировала в производство нашего вооружения, и это сотрудничество продолжается: в частности, финансирование будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия", — рассказал министр обороны Украины.

