TikTok отключат в США уже в это воскресенье

Соответствующий закон был подписан Байденом еще в прошлом году.
Чтобы избежать запрета, TikTok должен перейти под управление американской компании до 19 января, но владелец не готов.
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