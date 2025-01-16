16 января 2025, 10:45

TikTok отключат в США уже в это воскресенье

Соответствующий закон был подписан Байденом еще в прошлом году.

Чтобы избежать запрета, TikTok должен перейти под управление американской компании до 19 января, но владелец не готов.


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