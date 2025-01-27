27 января 2025, 11:15

Метро на Троещину могут начать строить уже в этом году, – КГГА

На 2025 год в бюджете города предусмотрено 15 млн грн на разработку проектной документации строительства Подольско-Выгуровской ветки метро, ​​которая будет проходить через Подольский мостовой переход.


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