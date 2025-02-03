3 февраля 2025, 15:15

Украина получила примерно $75 млрд из обещанных США $177 млрд

Об этом заявил президент Украины Зеленский в интервью Associated Press.



«Когда говорят, что Украина получила $200 миллиардов в поддержку армии - это неправда. Я не знаю, где все эти деньги», - отметил он. Зеленский добавил, что в Киев эта помощь поступала «не деньгами, а оружием» и Украина получила «$76 с чем-то млрд».



Помимо этого, украинский президент сообщил, что нет никаких сигналов, что США и ЕС прекратят помощь Украине: «На сегодня состав в процентах помощи, или то, что имеет наша армия, состоит из внутреннего производства на 2025 год - где-то 40%, 30 с чем-то процентов - это Европа и 30 с чем-то процентов - США. Поэтому, если один из этих элементов не будет работать, то не сложно посчитать на какой процент мы потеряем силу».

