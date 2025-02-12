Jeep встроила рекламу прямо в авто

12 февраля 2025, 8:15

Она выходит на экран навигатора во время каждой остановки.

Реклама предлагает автовладельцам приобрести «душевное спокойствие», проще говоря — страховку. Нажав кнопку звонка, можно сразу связаться с продавцом.