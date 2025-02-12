В "Резерв+" теперь можно добровольно записаться в ВСУ 18-летним украинцам

12 февраля 2025, 14:15

"Теперь здесь есть возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18–24" в один клик. Обновление уже доступно для iOS и Android", — отметили в Минобороны.



Кроме того, в приложении доступны актуальные вакансии, информация об условиях службы и перечень бригад для выбора для подписания "Контракта 18–24".