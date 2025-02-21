21 февраля 2025, 8:45

В МИД Украины призвали открыть украинцам доступ к соцсети Трампа Truth Social

"Мы видели сообщения о том, что доступ к сети Truth Social заблокирован в Украине. Эти сообщения ложны. Украина не блокировала и не могла заблокировать доступ, поскольку, к сожалению, социальная сеть Truth Social никогда не была доступна пользователям в Украине. Согласно общедоступной информации, Truth Social доступна только в ряде стран (США, Канада, Бразилия, Австралия и несколько других), а Украина не входит в этот список. Мы были бы признательны, если бы Truth Social добавила Украину в свой разрешенный регион деятельности", — написал спикер МИД Георгий Тихий.



Сейчас в Украине Truth Social доступна только с VPN.

