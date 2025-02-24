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24 февраля 2025, 9:15

Франція хоче збільшити військові витрати з 2,1% до 5% ВВП

«Європа вступає в нову еру, потрібно збільшувати військові зусилля», – Макрон.


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